Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Совет Безопасности (СБ) ООН фактически стал площадкой, на которой западные страны распространяют фейки, в том числе по Украине, заявил постпред России при Организации Василий Небензя 5 сентября, выступая на заседании СБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран», — сказал он.

Небензя отметил, что представители западных государств взяли за правило использовать тактику заочных обвинений, навешивают ярлыки, саботируют деятельность, используют диктат и манипуляции. Он также указал на то, что мнение Запада в Совбезе выставляют единственно правильным.

Российский постпред заявил, что подобная деструктивная деятельность не способствует единству СБ. Он также обвинил Западные страны в применении «скрытого вето» с помощью единых действий восьми членов Совета. Это позволяет им избегать применения открытого вето, а также обвинять Россию в использовании этого права.

«Вот, почему Совет безопасности не нуждается в расширении за счёт добавления новых западных единодушных членов», — добавил Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Небензя заявил, что США оказывают колоссальное давление на непостоянных членов СБ ООН, вынуждая из голосовать, так как нужно Вашингтону. В то же время он отметил, что на Россию, Китай и Индию не получится повлиять никаким внешним давлением.

В феврале 2023 года Небензя заявил, что ООН не может выступать посредником между Россией и Украиной, потому что Организация утратила доверие. Он указал на то, что провал Минских соглашений стал очевидной неудачей Совбеза ООН.