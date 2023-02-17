Штат Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Организация объединённых наций вряд ли сможет выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, сказал 17 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме годовщины Минских соглашений.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

Многие видят ООН в качестве связующего звена между Россией и Украиной, но можно ли доверять такому посредничеству и где гарантии, что теперь секретариат поведёт себя по-другому, сказал представитель России, напомнив о неудаче с Минскими договорённостями.

Провал Минского процесса стал очевидной неудачей Совета Безопасности ООН в области превентивной дипломатии, которую многие называют одной из важнейших задач данного органа, указал Небензя.

«Нас такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности, не справившегося со своей прямой функцией — поддержанием международного мира и безопасности», — заявил он.

По его словам, секретариат ООН с первых дней спецоперации на Украине следом за Западом распространяет претензии в адрес России и утверждает при этом, что руководствуется решениями Генассамблеи. В одном из таких решений, вопреки традициям ООН и здравому смыслу, ссылаются даже на позицию генсекретаря.

«Вот к чему пришли чиновники ООН, пытаясь не замечать нарушения Минских соглашений и уходить от оценок, которые могли разозлить коллективный Запад», — резюмировал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН заявил, что Запад лишь имитировал минский процесс, о чём говорят признания ряда западных лидеров о Минских соглашениях.