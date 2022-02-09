Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. США оказывают на непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) колоссальное давление для того, чтобы добиться от них нужной американской стороне позиции. Об этом 9 февраля рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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"Нет никакого секрета, что наши американские партнеры оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совета Безопасности ООН с тем, чтобы они голосовали так, как это им необходимо», — сказал он.

При этом Небензя указал, что существуют страны, на которые Вашингтон не может повлиять и таковыми являются Россия, Индия и Китай.

Также постпред РФ отметил, что прошедшее в конце января заседание ООН по ситуации вокруг Украины было «постановочным спектаклем, где была подготовка, где была генеральная репетиция, где были многочисленные статьи в американской прессе и интервью на телевизионных каналах», которые разъясняли происходившее на нем и того, что должно произойти, с политической информацией от лица неназванных представителей американской администрации для журналистов ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января США инициировали заседание ООН по ситуации вокруг Украины, против которого выступили РФ и КНР, посчитавшие, что обсуждение необоснованных обвинений будет способствовать росту напряженности. Заседание не привело к каким-либо результатам: США и Украина выдвинули беспочвенные обвинения, который опровергла Россия.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.