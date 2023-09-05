Москва, 5 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии в районе Первомайского в ДНР. Об этом 5 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ране Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли на донецком и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации до 400 военных. Он уточнил, что на донецком направлении также были отражены четыре попытки атаки украинских штурмовых групп у Клещеевки и Веселого.

Официальный представитель Минобороны 4 сентября заявил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 285 военнослужащих. Также российские войска уничтожили пять боевых бронированных машин, САУ «Гвоздика», Paladin и две гаубицы M105.