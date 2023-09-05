Москва, 5 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Суточные потери украинских войск на донецком и южнодонецком направлениях в зоне специальной военной операции составили до 400 человек. Об этом на брифинге 5 сентября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На донецком направлении «Южная» группировка войск совместно с авиацией и артиллерией отразила четыре атаки штурмовиков ВСУ в районах Клещеевки и Веселого в Донецкой Народной Республике.

«За сутки потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронемашины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град», — сообщил Конашенков.

Военный уточнил, что в районе Первомайского российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ.

Группировка «Восток» на южнодонецком направлении поразила скопления ВСУ.

«Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30», — заявили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее на этих направлениях ВСУ потеряли до 405 военных. В ходе боестолкновений на донецком направлении украинские войска лишились около 285 бойцов, на южнодонецком — 120. Кроме того, российские военные ликвидировали склад боеприпасов и семь бронемашин, самоходные артиллерийские установки и гаубицы.