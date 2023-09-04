Москва, 4 сентября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. В ходе боестолкновений на донецком и южнодонецком направлениях в зоне СВО украинские войска потеряли до 405 военных. Об этом заявил на брифинге 4 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих. Российские военные успешно отразили три украинских атаки.

«В ходе боёв противник потерял пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также две гаубицы М105», — сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении российские военные ликвидировали более 120 бойцов ВСУ, две бронемашины и склад боеприпасов.

«Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — заявили в Минобороны.

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