Москва, 4 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины за последние сутки в зоне проведения спецоперации на двух направлениях ― купянском и краснолиманском― исчисляются десятками военных. Об этом 4 сентября в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) севернее Свердловки в ЛНР. Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Высшего Солёного, Ивановки, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», ― добавил Конашенков.

На краснолиманском направлении российские подразделения нанесли удары по скоплению живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. «Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30», ― заявил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 3 сентября, ВС России отразили четыре атаки бригад ВСУ на донецком направлении. Украинские войска пытались штурмовать населённые пункты Клещеевка, Артёмовск, Дубово-Василевка, Зализнянское, Весёлое и Старомихайловка в ДНР.

2 сентября российские военные отразили три контратаки украинских бригад в ЛНР на купянском направлении. Поражение живой силе и технике противника российские подразделения нанесли в районах Свердловки, Сергеевки (ЛНР), Берестового и Бударки, а также Двуречной Харьковской области. Всего за сутки на этом направлении уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства.