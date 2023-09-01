Вашингтон, 1 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Западные союзники Киева раздражены тактикой президента Украины Владимира Зеленского и медленным темпом контрнаступления ВСУ. Об этом 1 сентября заявил газете The New York Times сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

EPA/ТАСС

Он отметил, что контрнаступление продвигается медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять в этом украинцев.

«Западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд», — заявил Купчан.

По его словам, в Вашингтоне надеялись, что контрнаступление позволит ВСУ взять под контроль Крым, но этого не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провал широко анонсированного контрнаступления ВСУ сегодня уже стал очевидным. Он отметил, что в Киеве и на Западе причинами этого называли, как когда-то генералы армии вермахта, то плохую погоду, то слишком густую растительность в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование от этого в западных странах. Минобороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, включая немецкие танки Leopard, французские колёсные танки AMX и американские БМП Bradley.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Полуостров имеет огромное значение для России, поэтому любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные, отметил эксперт. По его словам, мощные системы ПВО России не позволяют ВСУ наносить по Крыму удары даже современным западным оружием.