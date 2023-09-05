Москва, 5 сентября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 5 сентября отразили атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской, Тверской и Московской областях. Об этом сообщали Министерство обороны России и главы российских регионов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что все сбитые беспилотники направлялись в сторону российской столицы для совершения атаки на объекты в городе. В Московской области обломки перехваченного БПЛА упали в Истринском районе.

Фрагменты этого аппарата повредили бытовой объект. В других местах, где были отражены атаки, никто не пострадал.

Также уточняется, что при падении частей БПЛА пострадавших не было. Кроме того, сервис «Яндекс. Расписания» предупреждал, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево было задержано в общей сложности более 40 авиарейсов и ещё 3 оказались отменены.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти примут меры, чтобы не допустить в дальнейшем новых попыток ВСУ атаковать объекты на территории России. Он добавил, что военные эксперты выясняют, откуда Украина запускала свои дроны.

4 сентября российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев использует свои порты для совершения атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он уточнил, что ВСУ применяют для своих нападений беспилотники.