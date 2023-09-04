Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Украинские порты используют для того, чтобы с помощью беспилотников атаковать ведущие из России в Турцию газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил 4 сентября российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

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