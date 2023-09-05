Москва, 5 сентября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В ночь на 5 сентября несколько беспилотных летательных аппаратов пытались осуществить атаку на Москву. Все дроны уничтожили системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», ― написал мэр в Telegram-канале.

Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, силы ПВО уничтожили в районе Завидово в Тверской области.

Собянин добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков нет.

Как сообщало ИА Регнум, информацию об успешном пресечении попыток Киева совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории России, подтвердили в Министерстве обороны.

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Истринском районе Московской области, по предварительным данным, повреждения получил бытовой объект. Устранением последствий занимаются оперативные службы.

При этом в Калужской области пострадавших и разрушений после инцидента не зафиксировано. Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша, украинский БПЛА уничтожили в 02:57 мск 5 сентября силами противовоздушной обороны над территорией Медынского района.