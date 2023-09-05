Собянин сообщил о попытке атаковать Москву несколькими беспилотниками
Собянин сообщил об уничтожении дронов, пытавшихся атаковать Москву
Москва, 5 сентября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В ночь на 5 сентября несколько беспилотных летательных аппаратов пытались осуществить атаку на Москву. Все дроны уничтожили системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», ― написал мэр в Telegram-канале.
Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, силы ПВО уничтожили в районе Завидово в Тверской области.
Собянин добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков нет.
Как сообщало ИА Регнум, информацию об успешном пресечении попыток Киева совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории России, подтвердили в Министерстве обороны.
В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Истринском районе Московской области, по предварительным данным, повреждения получил бытовой объект. Устранением последствий занимаются оперативные службы.
При этом в Калужской области пострадавших и разрушений после инцидента не зафиксировано. Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша, украинский БПЛА уничтожили в 02:57 мск 5 сентября силами противовоздушной обороны над территорией Медынского района.