Москва, 5 сентября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Бытовой объект получил повреждения в результате падения обломков беспилотного летального аппарата (БПЛА) в Истринском районе Московской области, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Глава города отметил, что речь идёт о предварительных сведениях.

«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект», — написал он.

Собянин добавил, что устранением последствий занимаются оперативные службы.