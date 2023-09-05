Обломки сбитого дрона повредили бытовой объект в Истринском районе
В Истринском районе бытовой объект оказался повреждён при падении обломков дрона
Москва, 5 сентября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Бытовой объект получил повреждения в результате падения обломков беспилотного летального аппарата (БПЛА) в Истринском районе Московской области, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обломки БПЛА
Глава города отметил, что речь идёт о предварительных сведениях.
«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект», — написал он.
Собянин добавил, что устранением последствий занимаются оперативные службы.