Калуга, 5 сентября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Пострадавших и разрушений нет в результате попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Калужскую область. Об этом 5 сентября сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как уточнил Шапша, украинский БПЛА уничтожен в 02:57 мск силами противовоздушной обороны над территорией Медынского района Калужской области.

«Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — отметил Шапша.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны, средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА над территорией калужской области. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточнялась.

Немного позднее Минобороны РФ сообщило о новых атаках украинских беспилотников над территорией Истринского района в Подмосковье и в Тверской области. Во всех случаях атаки были успешно пресечены, беспилотники ликвидированы.