Москва, 4 сентября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, применил в зоне спецоперации гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум Гиперзвуковая ракета Кинжал

«Самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в июле заместитель директора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в настоящее время российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» выпускаются серийно в необходимых для специальной военной операции объёмах. По его словам, на данный момент ни одна страна в мире не может противодействовать российским «Кинжалам».

США обеспокоило размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомные подводные лодки типа «Ясень». Россия и Китай намного опережают США в развёртывании вооружений, в частности гиперзвуковых ракет, и Вашингтон пытается догнать Москву и Пекин. Для союзников США большую угрозу представляет размещение гиперзвуковых ракет, которые движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и способны маневрировать в воздухе, написало 16 августа издание The Hill.