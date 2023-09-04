Брянск, 4 сентября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области 4 сентября перехватили беспилотник ВСУ, который украинские военные планировали использовать для теракта на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник подавили силами РЭБ в Выгоничском районе. Он упал в поле, никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября украинская армия с помощью дрона атаковала Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Его также подавили с помощью РЭБ. От падения БПЛА никто не пострадал, обошлось без происшествий.

Кроме того, 31 августа в Минобороны России сообщили о сбитом украинском беспилотнике самолётного типа над территорией Брянской области. В тот же день Богомаз сообщил ещё о трёх сбитых дронах ВСУ над Брянском.