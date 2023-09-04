Брянск, 4 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали ВСУ атаковали дронами Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Об этом сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений, на месте падения беспилотника работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее источник ИА Регнум рассказал, что 3 сентября дрон ВСУ атаковал здание управления ФСБ России по Курчатовскому району Курской области. В результате этого никто не пострадал.

До этого в Минобороны заявили, что в ночь 4 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника. Дроны были сбиты над Чёрном море вблизи Крыма и над территорией Курской области.