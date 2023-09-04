Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Россия выступает за то, чтобы жители Сирии выбирали будущее без внешнего давления, заявил президент Владимир Путин 4 сентября по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи.

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«Для запуска полномасштабного восстановления этой страны необходимо достичь национального примирения и согласия, и исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы без навязывания извне каких-либо готовых моделей», — сказал он.

Путин также отметил, что Москва и Анкара разделяют базовые подходы к разрешению кризиса в Сирии, а также уважают суверенитет и территориальную целостность этой республики.

Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным 4 сентября. На встрече также присутствовали министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер. На переговорах стороны, кроме Сирии, обсудили зерновую сделку, Украину, и российско-турецкое сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Он отметил, что Анкара вместе с Москвой и Тегераном продолжают работу по урегулированию сирийского кризиса в четырёхстороннем формате. Турецкий министр также отметил, что есть позиции, с которыми не согласна каждая из сторон, но переговоры продолжаются.

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции встречались в Москве в мае. После переговоров они поручили заместителям разработать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в июне сообщил, что проект дорожной карты нормализации отношений Сирии и Турции готов.