Москва, 14 июня, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Проект дорожной карты нормализации отношений между Сирией и Турцией, ранее предложенный Россией, готов. Об этом 14 июня рассказал журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Российский проект дорожной карты готов. Наша задача — обсудить с нашими партнёрами и продвинуться в этой работе», — сказал он.

Богданов уточнил, что российская сторона рассчитывает на то, что предстоящая встреча в Астане позволит существенно продвинуться в этой ситуации.

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции по итогам состоявшейся в Москве 10 мая четырехсторонней встречи поручили своим заместителям разработать дорожную карту нормализации отношений Сирии и Турции. Она необходима, чтобы продвинуть этот процесс.

Как сообщало ИА Регнум, до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать такую дорожную карту. По его мнению, также необходимо приступить к проработке восстановления логистических связей между Сирией и Турцией.

До этого главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли решение о восстановлении членства Сирии в организации. Дамаск лишили членства в ЛАГ в 2011 году на фоне антиправительственных выступлений в арабской республике.