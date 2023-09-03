Анкара, 3 сентября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Турция продолжает обсуждать вопросы нормализации отношений с Сирией в четырёхстороннем формате при участии Ирана и России. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Тегеране после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Трансляцию осуществляло агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы вместе с Ираном и Россией продолжаем в четырёхстороннем формате вести работу по Сирии», — заявил он, добавив, что круг вопросов большой.

Дипломат отметил, что, конечно есть вещи, на которые каждая из сторон не может пойти, но обсуждение продолжается.

По его словам, Турция высказала чёткие ожидания по поводу того, что хочет видеть со стороны Сирии в рамках процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска.

«И в первую очередь это вызывающие доверие конкретные меры сирийского правительства для того, чтобы сирийские беженцы могли благополучно и безопасно вернуться из Турции на родину, чтобы были приняты меры против новых волн беженцев в нашу сторону», — отметил он, добавив, что Турция также ждёт, что руководство Сирии будет уделять должное внимание сотрудничеству с Анкарой в борьбе с терроризмом.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 1 сентября заявил, что Москва предлагала Сирии и Турции вернуться к договору, разрешающему турецким силам бороться с террористами на сирийской территории, но по согласованию с Дамаском.

Соглашение предполагало, что есть террористическая угроза, и для того чтобы её купировать, Анкара будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитеррористические структуры на определенную глубину территории Сирии, напомнил он.

Турция ведёт переговоры с Российской Федерацией и Сирией по возвращению сирийских беженцев в провинцию Алеппо. По информации телеканала, план, который будет реализовываться совместно МВД Турции и правящей Партией справедливости и развития, позволит устранить проблемы, связанные с нелегальной миграцией.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что проект дорожной карты нормализации отношений между Сирией и Турцией, предложенный Россией, готов.

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции по итогам состоявшейся в Москве 10 мая четырёхсторонней встречи поручили своим заместителям разработать дорожную карту нормализации отношений Сирии и Турции. Она необходима, чтобы продвинуть этот процесс.