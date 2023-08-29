Москва, 29 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Если Германия действительно хочет продемонстрировать намерение возобновить покупки российского газа, то для начала нужно обнародовать результаты расследования диверсий, которые произошли на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», считает директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Ранее глава правительства германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о необходимости отремонтировать газопровод «Северный поток», пока его окончательно не погубила коррозия.

Как заметил Понкратов, Германия нуждается в стабильных поставках газа, а российский газ является наиболее дешёвым на рынке ЕС. При восстановлении «Северных потоков» ФРГ может закрыть свои потребности, минуя территории стран-транзитёров — Украины и Польши. Это произойдёт, как только позволит геополитическая ситуация.

«Но на данном этапе хорошей демонстрацией намерений ФРГ по возобновлению закупок газа у России и необходимого для этого восстановления «Северных потоков» было бы обнародование результатов расследования произведённых год назад диверсий», — сказал Понкратов.

Он подчеркнул, что с учётом нынешней геополитической конфронтации Россия не сможет в одиночку обеспечить безопасность функционирования «Северных потоков» вне границ своих территориальных вод. Это возможно только совместно с Германией при наличии ясно сформулированной и жёсткой позиции Берлина по поводу посягательств на его энергетическую безопасность и обеспечивающую её инфраструктуру.

«Будущее у газопроводов есть, — уверен Понкратов. — Их можно восстановить, но для России это целесообразно только при наличии долгосрочных контрактов по поставке газа с формулой «бери или плати». Сейчас же одна нитка СП-2 будет достроена до Калининградской области и по ней будет осуществляться снабжение газом данного региона, являющегося по сути анклавом, а также поставка газа на завод по производству СПГ».

В свою очередь, Евгений Генкин, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметил, что актуализация германскими политиками вопроса о ремонте «Северных потоков» связана с экономическими проблемами ЕС и особенно ФРГ. Экономика «локомотива Европы» долгие годы подпитывалась недорогим российским газом, и взрыв трубопроводов стал ударом не столько по России, которая активно выходит на другие рынки, сколько по Германии.

Генкин подчеркнул, что ремонт «Северных потоков» можно рассматривать как одну из возможных мер по урегулированию конфликта на Украине. Однако есть определённая опасность того, что после ремонта газопровод может быть снова атакован или взорван. Поэтому, помимо ремонта, необходимы также политические и дипломатические усилия для предотвращения новых конфликтов.

«Будущее «Северных потоков» зависит от многих факторов, — сказал Генкин. — С одной стороны, эти газопроводы являются важным источником поставок газа для Европы. С другой стороны, к сожалению, сегодня точно определить стоимость ремонта «Северных потоков» невозможно. Скорее всего, речь идёт о сотнях миллионов долларов. Особенно затратным окажется восстановление «Северного потока — 1», который пострадал гораздо больше, чем «Северный поток — 2».

Между тем подорожание энерго — и иных ресурсов привело к тому, что наиболее чувствительные отрасли германской экономики вынуждены или останавливать производство, или значительно снижать его объёмы. Об этом призвал не забывать, Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Актуальным стал вопрос о переезде ряда предприятий в США, Китай и иные страны с более доступной энергией и сырьём, — заметил он. — На этом фоне логичной выглядит идея восстановления взорванных ниток «Северных потоков». Однако санкционный прессинг переводит эти проекты в категорию фантастических».

Он уверен, что само по себе решение о восстановлении подорванных линий газопровода было бы сенсационным. По крайней мере до тех пор, пока у власти остаётся команда канцлера Олафа Шольца.

На то, что к вопросу о ремонте «Северных потоков» Германию подталкивают её собственные проблемы, обратил внимание и Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его мнению, в этой ситуации у ЕС есть единственный выход — вернуться к экономическим выгодам «Северного потока», тем более что Россия эту «дверь» не закрывала.

«Экономика ЕС и особенно Германии буксует, — сказал Тимофеев. — Сотни миллиардов евро ушли на поддержание экономики из-за ввода санкций и возмещение убытков бизнеса от отказа энергоресурсов из России. Меры поддержки и перекосы в экономике сказались на стабильности евро, рентабельности ряда производств и обернулись бегством части промышленного бизнеса в другие страны. Оказалось, что к исправлению структурных проблем экономика ЕС пока не готова».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам заместителя представителя правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера, в Германии продолжается расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это расследование в основном проводят федеральный прокурор в Карлсруэ и федеральная прокуратура, которая с начала октября 2022 года поручила полиции расследовать взрывы.

До этого германские СМИ Spiegel и ZDF обнародовали данные, что след в деле о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» ведёт на Украину.

По мнению российских экспертов, версия о том, что эти диверсии устроила Украина, не выдерживает критики, в то время как следы тянутся в Лондон и Вашингтон.

Специалисты допустили, что Запад специально начинает тиражировать версии об украинской ответственности за эту диверсию, так как готовится слить киевский режим.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Были уничтожены три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных датской и шведской экономических зонах. Оба этих европейских государства не допустили Россию к расследованию случившегося. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии, у Кремля есть данные о причастности к этой диверсии англосаксов.