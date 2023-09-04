Москва, 4 сентября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Западные эксперты анализируют стратегию и ошибки ВСУ, но умалчивают, что в неудачах украинского контрнаступления во многом виноват Североатлантический альянс, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он заявил 4 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Financial Times сообщило, что ВСУ в ходе контрнаступления используют трёхсторонний подход: атакуют логистические и командные центры, пытаются разминировать (как оказалось, безуспешно) территории на передовой и атакуют дронами территории России, чтобы «создать ощущение симметрии».

Литовкин обратил внимание на то, что, рассуждая таким образом, западные эксперты упорно не говорят о главном — о том, что в неудачах ВСУ во многом виновата НАТО.

«Североатлантический альянс и США не предоставили Украине самолётов. У Украины нет господства в воздухе, и поэтому её армия несёт колоссальные потери при штурме российских позиций. Нельзя атаковать оборону, не имея преимущества в воздухе. Поэтому противник имеет возможность наносить удары по твоим людям, по бронетехнике с самолётов и вертолётов. Это самый главный недостаток украинской армии, который и привёл к неутешительным последствиям контрнаступления», — сказал Литовкин.

Он пояснил, что если бы ВСУ были обеспечены авиацией, то это серьёзно повлияло бы на ход противостояния, тогда как сейчас у России полное господство в воздухе. Она наносит удары по тыловым базам Украины и уничтожает её промышленность. Киев уже не в состоянии восполнять потерянную технику и утраченные боеприпасы. Между тем западная техника на Украину поставляется по принципу «корми собаку, чтобы не сдохла с голоду, но громко лаяла».

«Но дело не только в самолётах, — уточнил Литовкин. — Дело в том, что нет лётчиков, которые могут летать на таких самолётах. Нет лётчиков, которые в совершенстве знают английский язык — не просто разговорный, а специальный инженерный, авиационный английский язык. Нет инженеров и техников, которые также говорят на этом языке и могут читать соответствующую техническую литературу и обслуживать эти самолёты. Нет структурно обустроенных аэродромов».

Однако и это ещё не всё. Лётчика надо научить вести воздушный бой — в одиночку, в паре, в звене, в эскадрилье. Кроме того, нужны аэродромы с командными вышками, откуда лётчика будут направлять и рассказывать ему, что у него впереди и какие цели. Нужны развитые системы радиолокации, а также мини-завод — так называемая технико-эксплуатационная часть, где самолёты будут обслуживать перед полётами и после.

«Нужен завод по производству воздуха высокого давления, по очистке авиационного керосина. Нужны ангары. Нужны склады с ракетами «воздух-воздух», «воздух-поверхность». Ничего этого у Украины нет, и это надо всё строить. А когда начнут строить, мы не будем смотреть на это сквозь пальцы. Мы будем тут же это уничтожать», — констатировал военный эксперт.

Второй фактор, на который он обратил внимание, — Украина действует по шаблонам НАТО. А Североатлантический альянс никогда не воевал против равного ему по силе противника. Поэтому в НАТО не умеют взламывать глубоко эшелонированную и разветвлённую систему оборонительных сооружений. Как следствие, ВС России эффективно отражают атаки украинских войск.

«Третий фактор — они не были готовы преодолевать обширные минные поля, — заметил Литовкин. — У США и Великобритании нет техники для преодоления минных полей. Потому что опять-таки они никогда не воевали со странами, у которых была система минных полей. Поэтому они гнали Украину на эти минные поля, и она потеряла там большое количество людей».

Ранее журналисты Financial Times выяснили, что металлоискатели, которые используют сапёры ВСУ для разминирования, часто оказываются бесполезными из-за того, что почва на передовой изрядно насыщена шрапнелью и другим металлом.

До этого на проблему с минами указал бывший помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, который призвал Киев беречь полученные с Запада танки и не бросать их на «всем известные минные поля».

Как пишет издание The Wall Street Journal, особые проблемы для ВСУ создаёт использование российской армией системы дистанционного минирования «Земледелие». С их помощью ВС РФ создают минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров.

А в беседе с журналистами Bild один из украинских офицеров признался, что и командование ВСУ и его западные советники серьёзно недооценили значение российских минных заграждений.

4 сентября президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу назвали контрнаступление Украины провалом.