Вашингтон, 21 августа, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Системы дистанционного минирования «Земледелие», применяемые российской армией, серьёзно препятствуют контрнаступлению ВСУ, говорится в опубликованном 21 августа материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Николай Тришин/ТАСС

По данным журналистов, благодаря «Земледелию» российская армия создаёт минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это сильно замедляет действия ВСУ, а также вынуждает украинские подразделения выходить на позиции, где по ним удобно наносить удары с помощью вертолётов, артиллерии и беспилотников.

«Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами», — добавили в издании.

Один из военнослужащих ВСУ рассказал журналистам, что их подразделение ежедневно теряет одного сапёра либо раненым, либо убитым.

В издании сообщили, что «Земледелие» является установкой залпового огня, в которой используют специальные реактивные снаряды. Это вооружение позволяет не только дистанционно минировать поля, но и вносить их координаты на электронную карту, передавать командованию.

Как отмечало ИА Регнум, западные СМИ сообщали о разных причинах срыва контрнаступления ВСУ. Они указывают на различные виды российского оружия, которые уничтожают переданную Украине технику. Так, Spiegel отметил эффективность разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, называемых «Аллигатор», назвав их бичом для танков НАТО.

Военнослужащий ВСУ также сообщил американской газете The New York Times, что большой проблемой для ВСУ стали российские беспилотники «Ланцет». Он отметил, что эти дроны трудно сбить, а засечь БПЛА можно только секунд за 15 до его попадания в цель.

Авторы американского издания Military Watch назвали грозным оружием противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Они отметили, что он очень эффективен против западной бронетехники.