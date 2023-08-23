Киев, 23 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Бывший помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс посоветовал Киеву беречь полученные от западных партнёров танки от заминированных Россией территорий. Как он заявил 23 августа, вместо того, чтобы пускать в ход Abrams и Leopard, стоит использовать оставшиеся старые советские танки.

Daniel Löb/Global Look Press Abrams M1A2

«Вы же не собираетесь рисковать своими лучшими танками, разбивая всем известные минные поля», — заявил он Newsweek.

Райс счёл ошибкой отправку переданных ВСУ танков Leopard на фронт с началом долго анонсируемого «контрнаступления» Киева. Он назвал их потерю тяжёлым уроком для украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, Киев начал попытки контрнаступления на тактических направлениях в Донбассе 4 июня. Тогда в бой пошли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ. Вскоре после этого появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя.

Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование на Западе. Минобороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе танки Leopard и колёсные танки AMX и БМП Bradley.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти множество месяцев, а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Издание The Washington Post отметило, что неспособность Киева достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и к ослаблению западной поддержки.