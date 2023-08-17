Берлин, 17 августа, 2023, 16:32 — ИА Регнум. При контрнаступлении у Вооружённых сил Украины (ВСУ) возникли серьёзные проблемы из-за российских минных полей и авиации, заявил изданию Bild украинский офицер.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, проблема мин была недооценена всеми, включая партнёров Украины. Помимо этого, отмечает издание, России значительное преимущество даёт господство в воздухе за счёт боевых вертолётов и беспилотников.

В материале также отмечается, что в Киеве испытывают беспокойство из-за предстоящих президентских выборов в США, где республиканцы, поддерживающие экс-президента Дональда Трампа, настаивают на прекращении помощи Украине.

Как ранее сообщала газета The Washington Post, большое число военных ВСУ в ходе контрнаступления, подрываясь на минах, получают серьёзные травмы и теряют конечности.

Кроме того, как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями. Из-за этого украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения.

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что в ВСУ считают виноватым в провале контрнаступления президента Украины Владимира Зеленского. Американский эксперт считает, что армия может сместить украинского лидера, устав от поражений, и сложить оружие.

Политический аналитик Павел Шипилин в беседе с ИА Регнум отметил, что Украина может капитулировать, если российская армия возьмёт под контроль черноморские города Одессу и Николаев. В этом случае США потеряют интерес к Украине, так как им эта страна нужна для противовеса России на Чёрном море.