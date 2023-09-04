Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры проходят в широком составе.

Кадр из видео Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным

Встречу лидеры двух стран проводят в санатории «Русь» в Зелёном зале корпуса «Империал».

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган вылетел в Сочи из Стамбула на переговоры с Путиным. Обсуждение будет касаться ряда вопросов, в том числе зерновой сделки.

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