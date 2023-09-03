Москва, 3 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Российские военные на купянском направлении отразили три контратаки украинских бригад в ЛНР. Об этом 3 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал — лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделениями «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Сергеевка», — сказал Конашенков.

Он добавил, что поражение живой силе и технике противника нанесено в районах населённых пунктов Свердловка, Сергеевка (ЛНР), Берестовое и Бударки и Двуречная Харьковской области.

Всего за сутки уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американская артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские подразделения за сутки отразили три атаки украинских сил у сёл Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили свыше 130-ти украинских военнослужащих.