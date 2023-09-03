Москва, 3 сентября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки отразили четыре атаки бригад ВСУ на донецком направлении, в том числе у Клещеевки и Артёмовска, сообщил 3 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС России

Так, по его словам, подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражали атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 30-й и 110-й механизированных, а также 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Украинские войска пытались штурмовать населённые пункты Клещеевка, Артёмовск, Дубово-Василевка, Зализнянское, Весёлое и Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В ходе боёв на данном направлении уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих», — уточнил Конашенков. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

В Минобороны также рассказали, что всего за сутки в ходе проведения специальной военной операции российские войска отразили 14 атак ВСУ на нескольких направлениях. Помимо донецкого, украинская армия пыталась атаковать на запорожском, краснолиманском и купянском направлениях.

Кроме того, на южнодонецком направлении за сутки были уничтожены более 125 военных ВСУ. По словам Конашенкова, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и военную технику 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Шевченко в ДНР и Левадное Запорожской области.