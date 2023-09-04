Москва, 4 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. США не просто так остерегаются войны в космосе — они знают, что противоспутниковое оружие России может уничтожить их космические программы, считает Алексей Подберёзкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук. Об этом он заявил 4 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Ченс Солтцман, командующий космическими силами США, заявил, что войны в космосе — это угроза для всего человечества. Кроме того, он призвал Соединённые Штаты быть способными лишить противника возможности нацеливаться на их спутники.

По словам Подберёзкина, эти прогнозы совершенно адекватны, так как применение космического оружия весьма вероятно. Хотя именно Россия ранее отмечала, что космическое пространство не должно превращаться в новое поле боя, тогда как США включили его в своей стратегии в число возможных мест противостояния.

«Это очень беспокоит Вашингтон, потому что у нас есть новые системы типа того же С-550. Эта и другие системы ставят под угрозу уничтожения космические программы США, — сказал военный эксперт. — И США этим крайне обеспокоены и хотят начинать переговоры. Поэтому тема будет обсуждаться достаточно широко. Иными словами, нас хотят заставить вести переговоры, чтобы мы не разворачивали противоспутниковое оружие. Но они не могут предложить нам ничего, чтобы мы на это согласились».

С ним отчасти согласен военный эксперт Алексей Леонков, который полагает, что США заводят разговоры об опасности милитаризации космоса как раз из-за того, что хотят остановить возврат России в космическую гонку вооружений.

Он напомнил, что в своё время СССР в ответ на угрозы, исходившие из США, разработал несколько видов космического вооружения и даже испытал их в космосе. Россия как наследник Советского Союза сохранила эти технологии и может развить их. В случае милитаризации космоса — если помимо спутников там появятся средства вооружения — Москва сделает ответные адекватные, симметричные или асимметричные шаги и тоже выведет комплексы вооружений в космос.

Между тем сами США столкнулись с тем, что не могут реализовать некоторые из своих амбициозных проектов космического вооружения.

«Например, даже если вывести в космос такой вид вооружений, как Space Based Laser (8-мегаваттный лазер, который будет действовать с орбиты), то для этого понадобится ядерная энергетическая установка. По-другому такое оружие работать не будет. То есть пока американцы не продемонстрировали, что могут вывести в околоземное пространство такие средства вооружения», — пояснил Леонков.

США, по его словам, осознают, что Россия уже создала комплексы, которые могут непосредственно влиять на деятельность спутниковых группировок на орбите.

«Тем не менее в Вашингтоне полагают, что, добившись превосходства в космосе, США будут фактически контролировать всё, что находится на земле. Американцы считают, что если они затормозят развитие космической отрасли в других странах и избавятся тем самым от конкурентов, они окажутся единственными, кто будет царствовать в космическом пространстве», — подытожил Леонков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Солтцман предупредил, что если вспыхнет внеземная война, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские. Такой конфликт, по мнению генерала, может изменить жизнь людей на многие века, а космос засорится на много поколений вперёд.

В конце весны 2022 года этот генерал призывал организовать горячую линию между Россией, Китаем и США по военному космосу, так как это позволит создать безопасную обстановку, воспользоваться которой может любой. Солтцман считает, что если такая горячая линия заработает, то это устранит все недопонимания между странами.

В августе 2023 года Солтцман рассказал, что США хотят вывести на низкую околоземную орбиту до тысячи спутников для нужд американской армии. Кроме того, в США начало работать новое подразделение, которое будет оценивать предназначение и потенциал космических аппаратов других стран.