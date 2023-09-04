Вашингтон, 4 сентября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Война в космосе может поставить всё человечество под угрозу, заявил командующий космическими силами Соединённых Штатов Америки Ченс Солтцман в интервью изданию Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий… она может изменить жизнь людей на многие века», — заявил Солтцман.

По его словам, космос в результате таких боевых действий может засориться на много поколений вперёд.

В России космические силы появились в 1992 году, а вошли в состав ВВС они лишь в 2015 году. В том же году космические силы появились и в Китае.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть возможность создания космических аппаратов для запуска на предельно низкие орбиты, а также оценить целесообразность и эффективность этого проекта.