Вашингтон, 20 мая, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Создание горячей линии между Россией, Китаем и США по военному космосу пошло бы на пользу для этих стран, заявил замкомандующего космическими силами Соединенных Штатов генерал-лейтенант Ченс Салтцмен в ходе конференции в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Транспарентность в этой сфере работает нам на пользу. Мы хотим безопасной обстановки, воспользоваться которой может любой. Если это означает необходимость снять телефонную трубку и прояснить намерения, прояснить, что будет происходить», — заявил он.

По мнению генерала, наличие горячей линии поможет устранить все недопонимания между странами. Однако он затруднился ответить, способен ли Пентагон договориться с Россией и Китаем по этому вопросу. При этом Салтцмен отметил, что на его точку зрения никак не повлияло начало российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония выразила желание укрепить сотрудничество с США в космической сфере. Также Токио собирается присоединиться к программе США по запуску большого количества микроспутников.