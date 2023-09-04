Мелитополь, 4 сентября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД провели операцию по задержанию изготовителя взрывчатки для украинских диверсантов, действовавших на территории Запорожской области. Об этом 4 сентября сообщили в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Задержанный — гражданин Украины 1968 года рождения. По версии российских спецслужб, он проводил по заданию украинского минобороны сборку самодельных взрывных устройств.

Взрывчатку использовала украинская диверсионно-террористическая группа, действовавшая в Запорожской области. Задержанный передал диверсантам несколько взрывных устройств.

Взрывные устройства диверсанты использовали при совершении терактов против сотрудников полиции и администрации Запорожской области. У задержанного изъяли компоненты взрывных устройств.

«Ранее принятыми мерами члены преступной группы задержаны, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 «Террористический акт» УК РФ», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в ФСБ 31 августа рассказали об уничтожении украинской диверсионной группы в Брянской области. Диверсанты планировали серию терактов на территории России.

Теракты планировались в отношении российской энергетической инфраструктуры и военных объектов. Группа попыталась проникнуть в Россию 30 августа.