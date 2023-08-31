Москва, 31 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В Брянской области силовики разгромили диверсионную группу из сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций, которые планировали устроить в России серию терактов, сообщили 31 августа в ЦОС ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что диверсанты проникли в Россию 30 августа, чтобы устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

В Навельском районе Брянской области двое диверсантов ликвидированы, ещё пятеро задержаны, трое из них получили ранения.

Каждый из них имел при себе автоматы американского производства и приборы для бесшумной стрельбы, а также взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, уточнили в ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа сотрудники ФСБ России задержали в Омске агента украинских спецслужб, которому была поставлена задача по повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры. Задержанным оказался 21-летний житель Омска. Он обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей. Он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене, диверсии и участии в деятельности террористической организации.