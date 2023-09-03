Берлин, 3 сентября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Правительству Германии при поставках Киеву ракет дальнего действа Taurus следует просчитать последствия для собственной обороноспособности, а также недопустить вовлечения страны в конфликт с Россией, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью телеканалу ARD.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

По словам политика, он положительно настроен по поводу поставок таких ракет, но есть чёткие договорённости с союзниками по этому поводу.

«Мы должны посмотреть, какое влияние эти поставки окажут на нашу способность защитить страну и альянс, и, наконец, что не менее важно, всегда должно быть исключено, что ФРГ сама станет участником войны», — добавил глава немецкого минфина.

Германия до сих пор не поставляла Киеву таких дальнобойных ракет. Эксперты считают, что передавать их нужно только после перепрограммирования. Это предотвратит использование ракет для нанесения ударов по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не будет принимать необдуманных решений в вопросах будущих поставок вооружений Украине. Все союзники помогают Киеву по мере возможности, сказал он.

Из обновлённого 24 августа списка поставок оружия на Украину следует, что Германия впервые поставила Украине ракеты для американских зенитных ракетных систем Patriot, но точное количество не называется. Также выделены 103 системы обнаружения дронов и 60 разведывательных беспилотников, 156 грузовиков и патроны к огнестрельному оружию.

Власти Великобритании намерены на саммите G20 убедить США и Германию начать поставлять Киеву дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа. Такая тактика Британии связана с тем, что Соединённые Штаты и ФРГ, в отличие от Великобритании и Франции, пока не решались предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия по типу британских Storm Shadow и французских Scalp, пишет британская газета Times.