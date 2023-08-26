Берлин, 26 августа, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Власти Германии не будут принимать необдуманных решений в вопросах будущих поставок вооружений Украине. Об этом в интервью в газете Passauer Neue Presse заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он подчеркнул в ответ на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия, способного достать до Москвы, что подобные решения легко не даются.

«Все союзники помогают Украине по мере возможности. Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии», ― заверил федеральный канцлер.

Как сообщало ИА Регнум, только в 2022 году на помощь Украине Германия потратила около €14 млрд. Как подчеркнул Шольц, ФРГ стала самым крупным донором Киева в континентальной Европе.

В общей сложности с начала спецоперации Берлин направил Украине на военную, финансовую и гуманитарную помощь, в том числе по приёму, размещению и уходу за беженцами, 22 млрд евро. При этом в августе глава минфина ФРГ Кристиан Линднер предложил депутатам бундестага закладывать на эти цели 5 млрд евро в год.

11 августа стало известно, что власти ФРГ намерены в ближайшие месяцы поставить на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом канцлер обеспокоен возможностью нанесения ВСУ ударов по территории России этим оружием.

Кроме того, до конца этого года немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине новейшие «супердроны» Luna NG, имеющие возможность бесшумного запуска.

Только за прошедшую неделю Берлин поставил Киеву десять танков Leopard 1 и 20 танковых пулемётов MG3, в также свыше 3 тыс. снарядов калибра 155 мм.