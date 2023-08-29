Лондон, 29 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены на саммите G20 убедить США и Германию начать поставлять Киеву дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа, сообщает 29 августа британская газета Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Великобритания будет лоббировать дальнейшие обещания военной поддержки со стороны США и Германии для помощи Украине в её контрнаступлении», — пишет издание.

Отмечается, что такая тактика Британии связана с тем, что Соединённые Штаты и ФРГ в отличие от Великобритании и Франции пока не решались предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия по типу британских Storm Shadow и французских Scalp.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии не будут принимать необдуманных решений в вопросах будущих поставок вооружений Украине.

Канцлер подчеркнул в ответ на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия, способного достать до Москвы, что подобные решения легко не даются.

11 августа стало известно, что власти ФРГ намерены в ближайшие месяцы поставить на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом канцлер обеспокоен возможностью нанесения ВСУ ударов по территории России этим оружием.