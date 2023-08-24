Берлин, 24 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Германия впервые поставила Украине ракеты для американских зенитных ракетных систем Patriot. Это следует из обновлённого 24 августа списка поставок на сайте немецкого правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Как указано в документе, изменения в сравнении с предыдущей поставкой выделены жирным шрифтом. В графе «ПВО» выделены ракеты Patriot, но при этом, в отличие от соседних наименований, не указано точное число. Наряду с ракетами жирным выделили 103 системы обнаружения дронов и 60 разведывательных беспилотников, 156 грузовиков и патроны к огнестрельному оружию.

Как сообщало ИА Регнум, решения о передаче Украине крылатых ракет Taurus Германия ещё не приняла. Представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер Олаф Шольц «тщательно взвешивает» решения о поставках каких-либо вооружений Украине. Он подчеркнул, что продвижений в дискуссии по предоставлению Киеву Taurus нет.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые поставки вооружений Украине ведут к затягиванию конфликта, а все подобные грузы станут законной российской целью. В Кремле также заявляли, что поставки Запада не способствуют разрешению украинского кризиса и имеют негативный эффект.