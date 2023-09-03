Москва, 3 сентября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили ангар с тяжёлой техникой ВСУ в районе шахты Южнодонбасская на южнодонецком направлении, сообщили 3 сентября в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Расчётом самоходного миномёта «Тюльпан» уничтожен ангар с тяжёлой техникой ВСУ в районе шахты Южнодонбасская в Углесборочной. Уничтожены четыре танка и три БМП», — заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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Также в ведомстве сообщили, что на южнодонецком направлении были поражены пункты временной дислокации механизированной бригады ВСУ во временно оккупированных Киевом районах Запорожской области. В числе уничтоженной на этом направлении техники — буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и миномёты.

Кроме того, на данном направлении авиацией были поражены места скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского на временно оккупированных Киевом участках территории ДНР.

Ранее 3 сентября в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки на южнодонецком направлении были уничтожены свыше 125 военнослужащих противника, а также боевая бронированная машина и два автомобиля.

Также 3 сентября в ведомстве рассказали о нанесении удара по топливным складам в порту Рени в Одесской области, уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ на временно оккупированной Киевом территории ДНР и отражении 14 попыток противника атаковать на нескольких направлениях.