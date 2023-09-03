Рыльск, Курская область, 3 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В приграничных районах Курской области с помощью комплексов РЭБ были обнаружены, а при помощи антидроновых ружей — обезврежены два украинских беспилотника, сообщил 3 сентября глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Пострадавших и повреждений не было, добавил губернатор.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили о целом ряде попыток Киева осуществить с помощью беспилотников террористические атаки на объекты на территории России. Этих атак будет становиться больше, заявляли президент Украины Владимир Зеленский и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее 3 сентября украинский беспилотник был сбит над территорией Белгородской области. Кроме того, за минувшие сутки, 2 сентября, ВСУ сбросили с дронов семь боеприпасов на территории того же региона. 2 сентября ВСУ с помощью дронов, помимо Белгородской области, пытались атаковать также Крымский мост.

Также 3 сентября в Минобороны РФ сообщили, что вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в районе населённого пункта Червоная Диброва на временно оккупированной Киевом территории ЛНР пункт управления беспилотниками ВСУ. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 6352 беспилотных аппарата противника.