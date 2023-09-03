Вашингтон, 3 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Переданные Украине натовские истребители не помогут ВСУ из-за их уязвимости перед российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Даже если бы у них были тысячи F-16, кто на них будет летать? Они не могут по взмаху волшебной палочки найти подходящих пилотов», — сказал Джонсон.

Он отметил, что украинским самолётам придётся противостоять одним из самых передовых системам ПВО, и их просто собьют.

Джонсон добавил, что российская система ПВО превосходит всё, что есть у Запада, и все западные так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней.

По словам аналитика, украинского президента Владимира Зеленского предупреждают, что даже самые передовые американские истребители пятого поколения F-35 не смогли бы обойти российскую ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолёты, но в итоге ВС России собьют и их. В то же время американский ВПК получит много заказов и заработает большие деньги.

До этого появился прогноз, что российские системы противовоздушной обороны С-300 легко уничтожат истребители F-16, которые западные страны передадут Киеву.

Эксперты также полагают, что Зеленский не зря так спешит получить самолёты F-16, так как после избрания нового президента США военная помощь может и прекратиться.