В США заявили, что переданные Киеву F-16 будут уязвимы перед российской ПВО
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: переданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российской ПВО
Вашингтон, 3 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Переданные Украине натовские истребители не помогут ВСУ из-за их уязвимости перед российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«Даже если бы у них были тысячи F-16, кто на них будет летать? Они не могут по взмаху волшебной палочки найти подходящих пилотов», — сказал Джонсон.
Он отметил, что украинским самолётам придётся противостоять одним из самых передовых системам ПВО, и их просто собьют.
Джонсон добавил, что российская система ПВО превосходит всё, что есть у Запада, и все западные так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней.
По словам аналитика, украинского президента Владимира Зеленского предупреждают, что даже самые передовые американские истребители пятого поколения F-35 не смогли бы обойти российскую ПВО.
Как сообщало ИА Регнум, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолёты, но в итоге ВС России собьют и их. В то же время американский ВПК получит много заказов и заработает большие деньги.
До этого появился прогноз, что российские системы противовоздушной обороны С-300 легко уничтожат истребители F-16, которые западные страны передадут Киеву.
Эксперты также полагают, что Зеленский не зря так спешит получить самолёты F-16, так как после избрания нового президента США военная помощь может и прекратиться.