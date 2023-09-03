Париж, 3 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Западные санкции в отношении России навредили гражданам Евросоюза. Об этом написал депутат Европарламента Мик Уоллес на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он поинтересовался, когда же Евросоюз очнётся и признает, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России?

«Санкции провалились», — отметил депутат.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития. Как отметил российский лидер, часть западных компаний даже свой уход с российского рынка смогла превратить в громкую пиар-акцию, однако он сомневается, что это может помочь им в бизнесе.

По данным исследования, проведённого лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП) в феврале, две трети российских компаний (67%) заменили оборудование из недружественных стран китайскими аналогами, ещё 12% нашли поставщиков в других дружественных странах, от Турции до Северной Кореи.

После начала специальной военной операции российской армии на Украине 176 крупных европейских компаний потеряли на российском рынке минимум 100 миллиардов евро. Наибольшие убытки после ухода с российского рынка терпят нефтегазовые компании. Так, общие потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Промышленные холдинги потеряли в России €13,6 млрд, банки зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд.