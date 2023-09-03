Вашингтон, 3 сентября, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Желание Киева получить западные истребители F-16 несёт смертельную опасность для украинских пилотов, заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то и другое — фантазия. Но моя никого не убьёт. Ваша же убьёт ещё больше украинских пилотов», — написал он в соцсети Х.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для получения ВСУ преимущества в воздухе Украине необходимо 160 американских истребителей F-16.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, для военно-промышленного комплекса США отправка истребителей F-16 на Украину — это серьёзный риск. Если они потерпят фиаско, то для ВПК это обернётся репутационным ущербом. Эксперт напомнил, что на Украине уже успел опозориться зенитно-ракетный комплекс Patriot, что стало для США серьёзным уроном на международном рынке вооружений. И теперь никто не хочет покупать этот комплекс за такие громадные деньги.

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что для выполнения задач боевой авиации Украины потребуется 60 истребителей F-16. Этого количества хватит в случае, если они не будут рассеяны по разным аэродромам и самолёты разместят так, чтобы совершать вылеты оперативно, сказал он.