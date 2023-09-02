Южно-Сахалинск, 2 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил районы Южно-Сахалинска, которые пострадали от последствий тайфуна, и пообщался с жителями. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

РИА Новости/Екатерина Штукина Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Как следует из видео, которое зампред Совбеза разместил в соцсети, жители затопленных районов рассказали, что воду откачивают второй день, на месте работает МЧС.

В свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил Медведеву о принятом решении обеспечить людей материалами для ремонта. По его словам, начались компенсационные выплаты.

«То, что быстро среагировали — правильно», — отметил в связи с этим Медведев.

Ранее в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября был введён режим ЧС из-за обильных осадков, в городе развернули пункт временного размещения. Власти региона сообщали, что детские сады работают в штатном режиме, там есть запасы питьевой воды и продуктов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды.

Также режим ЧС федерального масштаба, как передавало ИА Регнум, был введён в Приморском крае. Региону причинён ущерб на 7 млрд рублей. Перед этим было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна LAN.

МЧС России решило дополнительно направить более 260 тепловых пушек в подтопленные районы Приморского края. В Дальнереченском, Уссурийском и Ольгинском муниципальных образованиях организовали работу шести лодочных переправ. 27 августа в Ольгинский округ вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, который доставил около 2 тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных населённых пунктов.

31 августа в МЧС сообщили, что в Приморском крае за сутки в семь раз увеличилось количество домов, которые оказались подтоплены из-за наводнений и ливней. По оперативным данным, на территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов и 1673 придомовых территории.

Спасатели начали эвакуировать жителей Пуциловской территории Уссурийского городского округа Приморья в связи с угрозой подмыва дамбы после ливней. Их отправляют в безопасные места на возвышенности.