Владивосток, 27 августа, 2023, 08:39 — ИА Регнум. МЧС России дополнительно направит более 260 тепловых пушек в подтопленные районы Приморского края. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

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«Для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры в пострадавшие от паводков районы Приморья из резерва МЧС России и правительства регионов самолёт Ил-76 МЧС доставит ещё более 260 тепловых пушек», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Такое поручение дал глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков.

В МЧС добавили, что на сегодня в Приморском крае подтоплено 122 жилых дома и 1102 придомовых территорий на территории 16 муниципальных образований. Кроме того, в Артёмовском городском округе в трёх СНТ подтоплено 130 дачных домов. 32 населённых пункта в Анучинском, Дальнереченском, Крансоармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях отрезаны паводком.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3829043" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пострадавшие от паводков районы Приморья получили тепловые пушки

В четырёх пунктах временного размещения продолжают оставаться 148 человек, в том числе 37 детей. За прошедшие сутки вода ушла из 143 жилых домов и с 499 придомовых территорий. В Дальнереченском, Уссурийском и Ольгинском муниципальных образованиях организована работы шести лодочных переправ. Также 27 августа вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в Ольгинский округ, чтобы доставить около 2 тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа после сильных осадков в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Непогода нанесла региону ущерб на сумму 7 млрд рублей. Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьёзный ущерб получили сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, а также соцобъекты.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» сильные дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах, придомовых территориях. Из-за аварийного отключения без света остались более 70 тыс. человек.

Во Владивостоке бурный поток воды снёс пешехода и чуть его не убил, затянув под колёса автомобиля. Инцидент произошёл на улице Давыдова. Очевидцы рассказали, что мужчина выжил. Он получил незначительные травмы. Прохожие помогли ему подняться, и он продолжил путь самостоятельно.

С 26 августа в селе Многоудобном в Приморском крае без электроснабжения остаются 200 человек. Сотрудники АО «ДРСК» подвозят генератор для подключения потребителей до полного устранения аварии. Кроме того, в четырёх домах не было воды. От подачи водоснабжения из-за аварии на насосной станции отключили более 250 жильцов. На сегодня аварию устранили, воду потребителям вернули.