Владивосток, 31 августа, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Спасатели начали эвакуировать жителей Пуциловской территории Уссурийского городского округа Приморья в связи с угрозой подмыва дамбы после ливней. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа.

Юрий Смитюк/ТАСС

«В связи с угрозой подмыва дамбы жителей Пуциловской территории эвакуируют из домов и отправляют в безопасные места на возвышенности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после наводнения, которое было вызвано прохождением тайфуна «Ханум» 12–13 августа, на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост. C этого поста 31 августа поступила информация о том, что паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что существует угроза подтопления домохозяйств, жителей эвакуируют спасатели.

Как передавало ИА Регнум, в Приморском крае с начала ухудшения обстановки из-за интенсивных дождей из подтопленных домовладений эвакуировали 6101 человека, в том числе 864 ребёнка. Отмечается, что больше всего эвакуированных пришлось на Уссурийский городской округ — 3347 человек. При этом в Октябрьском и Спасском округах были эвакуированы соответственно 997 и 600 человек.

В Приморье 25 августа после сильных осадков, нанёсших региону ущерб на сумму 7 млрд рублей, ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, это должно позволить краю оперативно получить помощь федерального центра, в том числе финансовую. В Приморье уже направили гуманитарную помощь и средства устранения последствий паводка.