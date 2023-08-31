Владивосток, 31 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Приморском крае за сутки в семь раз увеличилось количество домов, которые оказались подтоплены из-за наводнений и ливней. Об этом 31 августа сообщили в региональном управлении МЧС.

МЧС России

«По оперативным данным, на территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов и 1673 придомовых территорий», — говорится в сообщении.

Накануне, 30 августа, сообщалось о 73 подтопленных домах и 408 придомовых территориях.

Как сообщало ИА Регнум, в Приморском крае с начала ухудшения обстановки из-за интенсивных дождей из подтопленных домовладений эвакуировали 6101 человека, в том числе 864 ребёнка. Отмечается, что больше всего эвакуированных пришлось на Уссурийский городской округ — 3347 человек. При этом в Октябрьском и Спасском округах были эвакуированы соответственно 997 и 600 человек.