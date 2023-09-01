Москва, 1 сентября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. ВСУ перебрасывают на запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что за неделю ВСУ предприняли на запорожском направлении 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений.

«Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва — 71-я егерская бригада ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что все атаки противника отражены в результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих Запорожской группировки войск. За неделю уничтожено более 960 военных ВСУ, 24 бронемашины, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Также в Минобороны добавили, что высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах.

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