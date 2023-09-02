Вашингтон, 2 сентября, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление из-за приближающегося сезона дождей и больших потерь, скорее всего, завершится до конца сентября, предположил 1 сентября в статье для 19FortyFive отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

«По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию», — написал автор.

Дэвис отметил, что конечным итогом контрнаступления Украины стали незначительные успехи в ряде областей. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью 1000 км осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года.

Военный потенциал украинцев практически исчерпан, при этом ВСУ едва дошли до запорожского села Работино. У Киева не хватит ресурсов для продвижения вперёд, отражая российские контратаки, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению ирландского историка Джеффри Робертса, Киеву и его союзникам придётся принять мир на условиях России. На Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет перемирие, а для Киева это будет тяжёлая и горькая пилюля. Украина не сможет победить, поскольку у России есть все военные и производственные мощности, она обладает внутренней и внешней стабильностью, а президент Владимир Путин очень популярен, добавил историк.

В Минобороны РФ 1 сентября сообщили, что в течение минувшей недели в зоне спецоперации наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском участке ВСУ предприняли 44 попытки атак, все они были отбиты, уничтожено более 960 солдат ВСУ.