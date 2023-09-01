Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2023, 21:53 — ИА Регнум. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отреагировали на появившееся в соцсетях видео, на котором изображено обезглавленное тело предполагаемого морпеха ВС России в опорном пункте ВСУ.

Пресс-секретарь организации Марта Уртадо заявила РИА Новости, что ООН не в состоянии установить обстоятельства произошедшего.

«Только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», — сказала Уртадо, назвав эти изображения тревожными.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой российские солдаты сообщают, что обнаружили украинскую пыточную во взятом ими опорном пункте ВСУ. По их словам, украинские военные пытали бойца из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, после чего отрезали ему голову.

Минобороны России не комментировало этот вопрос.

Как передавало ИА Регнум, украинские силовики неоднократно демонстрировали жестокость к российским военнопленным и гражданскому населению. Солдат Вооружённых сил России Александр Блошенко, побывавший в плену, сообщил, что украинские военные били его резиновой дубинкой, топили, пытали электрошоком. Они также звонили его матери и требовали от неё выходить на протестную акцию на Красной площади.

Другой российский боец рассказал следователям, как ему в плену вырезали на груди скандинавский символ. Он также видел, как украинские неонацисты избили до смерти другого военнопленного.

Также есть много сведений, что украинские силовики и представители националистических формирований расстреливают раненых российских военнослужащих и мирных жителей. Пленный боевик группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал, как с сослуживцем обстрелял машину, где сидели четверо взрослых и трое детей. В результате погиб водитель, ребёнок получил ранение.