Москва, 11 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Украинские военные расстреляли раненых российских бойцов в Артёмовске, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что военнослужащие третьего батальона 92-й бригады ВСУ зашли в окоп, где заметили раненого российского солдата и расстреляли его.

Затем ВСУ убили ещё двоих российских бойцов, лежащих на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, побывавший в плену ВСУ солдат Вооруженных сил России Александр Блошенко рассказал о жестоких пытках и о том, как украинские военнослужащие заставляли его мать выйти на политическую акцию на Красную площадь в Москве.

Военнопленный рассказал, что украинские солдаты избивали его резиновой дубинкой и топили, применяли электрошок.