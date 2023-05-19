Москва, 19 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В Следственном комитете России рассказали о случаях жестоких избиений сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) российских военнопленных. Один из попавших в плен будучи раненым солдат описал зверства киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«Он рассказал, что сотрудники СБУ неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену российским военнослужащим. Одного бойца в ходе допроса жестоко избили, после того, как его вернули в камеру, он вскоре умер», — привело ведомство слова освобождённого из плена военного в своём Telegram-канале.

Непосредственно ему охранники вырезали на груди скандинавский символ, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Один из них планировал сделать такую татуировку и хотел взглянуть со стороны.

Военнослужащий пояснил, что сможет опознать охранников по голосу для привлечения их к уголовной ответственности. В СК отметили, что подобные факты бесчеловечного отношения к пленным на Украине фиксируются регулярно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 11 мая стало известно о расстреле ВСУ раненых российских бойцов в Артёмовске. Военнослужащие третьего батальона 92-й бригады ВСУ зашли в окоп, где заметили раненого российского солдата и расстреляли его, а затем убили ещё двоих российских бойцов, лежащих на земле.

Также побывавший в украинском плену российский солдат рассказал о жестоких пытках и о том, как украинские военнослужащие заставляли его мать выйти на политическую акцию на Красную площадь в Москве. По его словам, украинские солдаты избивали его резиновой дубинкой и топили, применяли электрошок. Их интересовали позывные российских военнослужащих и их местоположение.